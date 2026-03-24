“Noi accettiamo con rammarico, ma anche con serenità la volontà dei cittadini e ci auguriamo che, in un Paese democratico come il nostro, nessuno paghi il prezzo delle posizioni e delle idee che legittimamente ha portato avanti. Mi auguro, in particolare, che il post referendum sia gestito con equilibrio non solo nel rapporto tra politica e magistratura, ma soprattutto all’interno del sistema giustizia: tanti avvocati che hanno partecipato attivamente alla campagna per il Sì, sono molto preoccupati per eventuali ripercussioni. Un clima di timore che affonda le radici anche nell’aggressività verbale con cui alcuni magistrati hanno irrorato il dibattito. E questo non è possibile: nessuno deve aver paura di difendere le proprie idee civilmente. L’auspicio, dunque, è che questi timori non trovino riscontri e che ci sia il pieno rispetto delle libertà e dei diritti di tutti”.

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis