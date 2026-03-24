Il coordinamento territoriale di Brindisi del Comitato Giusto Dire NO, all’indomani della straordinaria partecipazione popolare che ha visto la netta affermazione del “no” al referendum costituzionale sulla giustizia, desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a respingere la riforma Meloni-Nordio, tutelando la Carta fondamentale della Repubblica dal rischio di indebolimento dell’equilibrio democratico fondato sulla separazione dei poteri e sull’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

La risposta dei cittadini italiani ha riaffermato con forza il valore di un testo che, da quasi ottanta anni, rappresenta il presidio dei diritti e delle libertà su cui si fonda la nostra convivenza civile.

In particolare, la gratitudine del coordinamento va ai magistrati, agli avvocati, alle associazioni, alle organizzazioni sindacali, alle comunità politiche, ai comitati civici sorti in tutta la provincia a difesa della Costituzione, nonché a tutti i cittadini che, come singoli e a vario titolo, si sono spesi con passione, competenza e senso di responsabilità per informare e informarsi, mobilitando la collettività in vista dell’appuntamento alle urne.

L’auspicio del coordinamento è che il patrimonio di idee, impegno e partecipazione costruito in questa importante campagna referendaria non vada disperso e possa costituire una base viva e attiva per successive iniziative di dialogo e confronto che abbiano come obiettivo comune la difesa e l’attuazione dei principi costituzionali e il coinvolgimento attivo dei cittadini nella vita democratica del nostro territorio.