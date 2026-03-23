March 23, 2026
Mar 23, 2026    Posted by    news

Arrivano i primi dati scrutinati in città e il quadro che si delinea a Brindisi è piuttosto netto: il “No” risulta in vantaggio nella grande maggioranza delle sezioni esaminate.

I numeri, ancora parziali ma significativi, raccontano di uno scarto spesso consistente. Nella sezione 77 il “No” si impone con 195 voti contro i 101 del “Sì”. Andamento simile nella sezione 15, dove i contrari raggiungono quota 198 rispetto ai 120 favorevoli. Anche la sezione 17 conferma la tendenza, con 226 “No” e 192 “Sì”.

Il dato si ripete in altri seggi: nella sezione 47 il “No” prevale 186 a 156, mentre alla sezione 55 si registra un divario ancora più marcato, con 277 voti contrari e 186 favorevoli, oltre a una scheda nulla.

Significativo anche il dato della sezione 11: su 293 votanti (696 gli aventi diritto), i “No” sono 198, i “Sì” 94, con una scheda nulla. Nella sezione 25, su 482 votanti, i contrari arrivano a 311 contro 171 favorevoli, con una scheda bianca.

Numeri analoghi emergono dalla sezione 44 (285 “No”, 152 “Sì”, una nulla) e dalla sezione 58 (259 “No” contro 187 “Sì”). Nel seggio 52, su 286 votanti, si contano 179 “No” e 106 “Sì”, mentre nel seggio 8 il divario si amplia ulteriormente: 306 contrari e 156 favorevoli, con due schede nulle.

Il dato complessivo, seppur ancora frammentario, evidenzia una tendenza chiara: il “No” è avanti in tutte le sezioni fin qui esaminate, spesso con margini rilevanti. Resta ora da capire se questo orientamento verrà confermato con l’avanzare dello scrutinio nelle restanti sezioni cittadine.

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