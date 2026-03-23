Il dato ormai è chiaro: il referendum sulle norme dell’ordinamento giurisdizionale segna una larga vittoria del No.
A livello nazionale il No si attesta al 54% contro il 46% del Sì, con uno scarto di oltre due milioni di voti. Un margine ampio.
In Puglia il voto per il No è ancora più netto attestandosi sul 57 contro il 43%.
Particolarmente significativo il risultato in provincia di Brindisi, dove il No raggiunge il 56,58% (86.372 voti), mentre il Sì si ferma al 43,42% (66.285 voti). Un divario ancora più marcato rispetto alla media nazionale.
Nel capoluogo, il No prevale nettamente, confermando un orientamento elettorale chiaro e coerente con il dato provinciale.
Ecco i risultati definitivi, comune per comune, già consolidati nella provincia di Brindisi sulla base dei dati che hai fornito:
📊 Provincia di Brindisi – dettaglio comunale
Brindisi
NO: 19.918 (60,58%)
SÌ: 12.963 (39,42%)
Carovigno
NO: 3.534 (56,44%)
SÌ: 2.727 (43,56%)
Ceglie Messapica
NO: 3.583 (50,37%)
SÌ: 3.530 (49,63%)
Cellino San Marco
NO: 1.422 (56,97%)
SÌ: 1.074 (43,03%)
Cisternino
NO: 2.992 (55,08%)
SÌ: 2.440 (44,92%)
Erchie
NO: 1.875 (57,87%)
SÌ: 1.365 (42,13%)
Fasano
NO: 8.712 (54,06%)
SÌ: 7.404 (45,94%)
Francavilla Fontana
NO: 7.474 (56,13%)
SÌ: 5.841 (43,87%)
Latiano
NO: 3.143 (56,66%)
SÌ: 2.404 (43,34%)
Mesagne
NO: 6.566 (60,87%)
SÌ: 4.221 (39,13%)
Oria
NO: 2.565 (53,09%)
SÌ: 2.266 (46,91%)
Ostuni
NO: 7.056 (54,01%)
SÌ: 6.008 (45,99%)
San Donaci
NO: 1.394 (55,80%)
SÌ: 1.104 (44,20%)
San Michele Salentino
NO: 1.215 (51,92%)
SÌ: 1.125 (48,08%)
San Pancrazio Salentino
NO: 2.721 (65,69%)
SÌ: 1.421 (34,31%)
San Pietro Vernotico
NO: 2.645 (52,31%)
SÌ: 2.411 (47,69%)
San Vito dei Normanni
NO: 3.838 (51,39%)
SÌ: 3.631 (48,61%)
Torchiarolo
NO: 1.196 (56,39%)
SÌ: 925 (43,61%)
Torre Santa Susanna
NO: 2.247 (54,51%)
SÌ: 1.875 (45,49%)
Villa Castelli
NO: 1.721 (60,56%)
SÌ: 1.121 (39,44%)
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