Il dato ormai è chiaro: il referendum sulle norme dell’ordinamento giurisdizionale segna una larga vittoria del No.

A livello nazionale il No si attesta al 54% contro il 46% del Sì, con uno scarto di oltre due milioni di voti. Un margine ampio.

In Puglia il voto per il No è ancora più netto attestandosi sul 57 contro il 43%.

Particolarmente significativo il risultato in provincia di Brindisi, dove il No raggiunge il 56,58% (86.372 voti), mentre il Sì si ferma al 43,42% (66.285 voti). Un divario ancora più marcato rispetto alla media nazionale.

Nel capoluogo, il No prevale nettamente, confermando un orientamento elettorale chiaro e coerente con il dato provinciale.

Ecco i risultati definitivi, comune per comune, già consolidati nella provincia di Brindisi sulla base dei dati che hai fornito:

📊 Provincia di Brindisi – dettaglio comunale

Brindisi

NO: 19.918 (60,58%)

SÌ: 12.963 (39,42%)

Carovigno

NO: 3.534 (56,44%)

SÌ: 2.727 (43,56%)

Ceglie Messapica

NO: 3.583 (50,37%)

SÌ: 3.530 (49,63%)

Cellino San Marco

NO: 1.422 (56,97%)

SÌ: 1.074 (43,03%)

Cisternino

NO: 2.992 (55,08%)

SÌ: 2.440 (44,92%)

Erchie

NO: 1.875 (57,87%)

SÌ: 1.365 (42,13%)

Fasano

NO: 8.712 (54,06%)

SÌ: 7.404 (45,94%)

Francavilla Fontana

NO: 7.474 (56,13%)

SÌ: 5.841 (43,87%)

Latiano

NO: 3.143 (56,66%)

SÌ: 2.404 (43,34%)

Mesagne

NO: 6.566 (60,87%)

SÌ: 4.221 (39,13%)

Oria

NO: 2.565 (53,09%)

SÌ: 2.266 (46,91%)

Ostuni

NO: 7.056 (54,01%)

SÌ: 6.008 (45,99%)

San Donaci

NO: 1.394 (55,80%)

SÌ: 1.104 (44,20%)

San Michele Salentino

NO: 1.215 (51,92%)

SÌ: 1.125 (48,08%)

San Pancrazio Salentino

NO: 2.721 (65,69%)

SÌ: 1.421 (34,31%)

San Pietro Vernotico

NO: 2.645 (52,31%)

SÌ: 2.411 (47,69%)

San Vito dei Normanni

NO: 3.838 (51,39%)

SÌ: 3.631 (48,61%)

Torchiarolo

NO: 1.196 (56,39%)

SÌ: 925 (43,61%)

Torre Santa Susanna

NO: 2.247 (54,51%)

SÌ: 1.875 (45,49%)

Villa Castelli

NO: 1.721 (60,56%)

SÌ: 1.121 (39,44%)

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