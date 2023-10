Sono iniziati i festeggiamenti per l’anniversario dei 40 anni di Technoacque, storica azienda fondata, nell’ottobre del 1983, dall’imprenditore fasanese Ing. Vito Casarano. Quattro decenni di impegno, crescita e innovazione nel settore del trattamento delle acque industriali di processo hanno reso Technoacque un punto di riferimento in Italia e oltre. Nel corso degli anni, l’azienda ha registrato un notevole successo, raggiungendo importanti traguardi. Successi resi possibili grazie all’eccezionale lavoro dei suoi 40 dipendenti che hanno sempre dimostrato dedizione e professionalità ineguagliabili. In occasione di questo anniversario speciale, l’Ing. Casarano ha voluto esprimere la propria gratitudine, regalando loro una meravigliosa crociera nel Mediterraneo Occidentale.

Non è la prima volta che l’Ing. Casarano dimostra il proprio affetto e la propria riconoscenza per il suo team. Nel 2018, infatti, a seguito di un record di fatturato, i dipendenti e le loro famiglie hanno già avuto il privilegio di esplorare le incantevoli isole greche.

Il continuo successo di Technoacque è il risultato di un impegno costante per l’innovazione e la crescita. Negli ultimi cinque anni, l’azienda ha investito significativamente in tecnologia e infrastrutture, ampliando gli spazi produttivi del 50% e raggiungendo una superficie totale di 8.000 metri quadrati. Questi investimenti hanno anche contribuito a potenziare la formazione del personale e a migliorare le procedure e i metodi di controllo della qualità, portando ad un significativo aumento del fatturato del +46%.

Un elemento distintivo di Technoacque è il suo servizio altamente specializzato di consulenza e assistenza fornito da tecnici distribuiti in tutto il territorio nazionale. Questa attenzione al “capitale umano” è una parte fondamentale della cultura aziendale e dell’approccio imprenditoriale del fondatore, l’Ing. Casarano. La recente crociera è solo l’ultima dimostrazione del forte spirito di collaborazione e coesione tra i dipendenti, essenziale per il successo dell’azienda.

Un collaboratore di Technoacque ha condiviso il suo pensiero, affermando: “Non esiste business se non è accompagnato dal benessere e dal coinvolgimento; e questo Technoacque lo sa bene. Le attività di team building come la crociera hanno rafforzato il clima di collaborazione, coesione e spirito di squadra che è fondamentale per il nostro successo”.

Pur vantando già un portafoglio di clienti impressionante, tra aziende manifatturiere, ospedali e strutture ricettive, Technoacque non smette di guardare al futuro. L’azienda identifica costantemente nuove opportunità di crescita, mantenendo un impegno costante verso la sostenibilità e l’innovazione imprenditoriale.

“Siamo entusiasti di vedere come questa crescita continuerà nei prossimi anni. Nel frattempo, celebriamo con gratitudine questo significativo traguardo dei 40 anni”, ha dichiarato l’arch. Claudia Casarano, Responsabile della Comunicazione e delle Relazioni Esterne dell’azienda, nonché figlia del fondatore.

Technoacque guarda al futuro con determinazione e promette ulteriori successi e realizzazioni straordinarie nei prossimi anni. Con una solida base di clienti e una cultura aziendale centrata sulle persone, l’azienda è ben posizionata per affrontare sfide e opportunità con fiducia e innovazione.