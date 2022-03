La direzione sanitaria della Asl di Brindisi interviene in riferimento agli articoli sui casi di Covid nel reparto di Geriatria dell’ospedale Perrino.

Una paziente in procinto di essere trasferita in una struttura assistenziale – precisa la Asl – è stata sottoposta a tampone, come avviene in queste circostanze per protocollo, ed è risultata positiva. È stato allora eseguito lo screening per tutti gli altri ricoverati: i pazienti positivi sono stati spostati nell’area mista dell’ospedale e nei post Covid di Ceglie Messapica e Mesagne. Si tratta nella maggior parte dei casi di soggetti asintomatici.

L’intero reparto di Geriatria è stato sanificato e in serata potrebbe essere riaperto a nuovi ricoveri.

UFFICIO STAMPA ASL BR