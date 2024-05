“Responsabilità sanitaria: profili attuali e prospettive future” è il titolo del congresso in programma il 10 maggio, dalle 8.30, nell’Autorità portuale di Brindisi organizzato dalla Asl con l’Ordine degli Avvocati e con il patrocinio dell’Ordine dei Medici, della Società scientifica medici legali delle aziende sanitarie, dell’Accademia appulo lucana di medicina legale e delle assicurazioni, della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni e delle scienze forensi e criminalistiche.

Il Congresso, i cui responsabili scientifici sono la dottoressa Stefania Bello e l’avvocato Gabriele Garzia, nasce dalla quotidiana e continua sinergia tra l’Unità operativa Gestione del Rischio clinico e la Struttura Burocratica legale della Asl Brindisi. L’organizzazione è stata supportata dal Comitato scientifico composto dall’avvocato Alfredo Perricci e dai medici Giuseppe Lecce e Gino Elia.

Il direttore sanitario, Vincenzo Gigantelli, presenterà il congresso e le tematiche oggetto di riflessione, tutte di stringente ricaduta sulla professione sanitaria. Seguiranno i saluti istituzionali del direttore generale Maurizio De Nuccio, del direttore amministrativo Loredana Carulli, della presidente della Sezione civile del Tribunale di Brindisi Fausta Palazzo, del procuratore della Repubblica del Tribunale di Brindisi Antonio Giuseppe De Donno, della presidente dell’Ordine degli avvocati di Brindisi Daniela Faggiano, del presidente dell’Ordine dei medici Arturo Oliva e del presidente della Società italiana di Medicina legale e delle assicurazioni Francesco Introna.

Da remoto arriverà il saluto della presidente del Coordinamento delle Scuole di specializzazione dell’Università Milano-Bicocca, professoressa Cristina Giannattasio, mentre i dottori specializzandi seguiranno l’evento a distanza.

Il congresso, accreditato per il personale sanitario e per gli avvocati, si articolerà in due sessioni (mattutina e pomeridiana) con interventi di figure di spicco tra magistrati, docenti universitari, medici e avvocati.

I professori universitari Vittorio Fineschi, Emanuela Turillazzi e Alessandro Dell’Erba, focalizzeranno l’attenzione sul vigente quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la responsabilità colposa sanitaria e sulle possibili prospettive di riforma della Legge 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco), oggetto dei lavori della “Commissione per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica”. Oggetto di riflessione saranno anche i profili emergenti della responsabilità sanitaria in ambito di nuove applicazioni della Telemedicina e dell’Intelligenza Artificiale e conseguenti problematiche medico legali, la colpa grave e gli elementi per l’azione di rivalsa. Aldo di Fazio, direttore di Medicina Legale Regione Basilicata, illustrerà gli indicatori di performance nell’istruttoria e nel contenzioso medico legale.

L’evento, inoltre, proporrà un approfondimento sulla responsabilità penale del dipendente anche alla luce delle novità normative, che sarà illustrato dall’avvocato Giuliano Calabrese. Roberta Marra, magistrato del Tribunale di Brindisi, parlerà della responsabilità medica nella teoria generale della prova, e il professor Francesco Porcari (Università del Salento) tratterà delle controversie nelle procedure di mediazione e conciliazione.

Nella tavola rotonda conclusiva Raffaella Brocca, magistrato della Corte d’Appello di Lecce, Giovanni La Sorsa, esperto in gestione sinistri da medical malpractice, e gli avvocati Maurizio Friolo e Gabriele Garzia, discuteranno, tra le altre cose, sulle novità giurisprudenziali in tema di infezioni correlate all’assistenza e oneri probatori in capo alle aziende sanitarie, sulla responsabilità del direttore di unità operativa complessa e degli interventi in equipe, sulle attuali applicazioni dell’articolo 13 della legge Gelli-Bianco e sulle prerogative pubblicistiche legate all’esercizio all’azione per danno erariale.

