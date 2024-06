Revolution, una travolgente rivoluzione!!! È la convinta ed entusiasmante forma che la Taberna Libraria di Latiano ha inteso conferire alla variante rivista e rinnovata del sorprendente format “Accordi…amo…ci”, l’evento esclusivo la cui precedente edizione ha viaggiato in lungo e largo per la Provincia di Brindisi e di Taranto con novità sempre diverse in ogni serata, così come piace agli organizzatori.

Con l’approssimarsi dell’estate 2024 ecco quindi arrivare il primo appuntamento con “Revolution”, in programma martedì 2 luglio 2024 in Piazza Lama ad Oria, start alle ore 21:00 con la conduzione affidata al giornalista brindisino Nico Lorusso affiancato dal Responsabile Area Eventi della Taberna Libraria Paolo Legrottaglie.

La versione 2.0 di quel rigenerante tuffo nell’incanto e nelle sonorità degli anni Sessanta e Settanta, fortemente voluto nella città del noto Torneo dei Rioni dal Sindaco Cosimo Ferretti e dall’Assessore al turismo, spettacolo, cultura e politiche giovanili Imma Torchiani risulta impreziosito, per l’occasione, da sfavillanti e sorprendenti novità dal mondo del cinema, della Tv, dell’arte e soprattutto della musica.

Il tutto condito con quella ricerca musicale e rigorosamente d’annata proposta, con un nuovo e rivisto programma, proposto dal vivo. Distinti e rivoluzionari obiettivi quindi per il nuovissimo appuntamento della rassegna letteraria “Cultura, Spettacolo e…” firmata in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Reale Mutua di F.e M. Calò.

Ufficio Stampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

Per Taberna Libraria