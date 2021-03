Nota del consigliere Alessandro Leoci (ConE)

Con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 92 di oggi 26 marzo l’attività dei servizi di cura degli animali da compagnia è ora consentita in base ai seguenti criteri:

– che le attività in oggetto siano svolte previo appuntamento;

– a condizione che sia acquisita l’autodichiarazione del proprietario che attesti che l’animale non conviva con persone poste in quarantena o affette da COVID-19;

– la medesima attività è consentita esclusivamente con modalità

che limitino all’essenziale i contatti tra l’esercente e i clienti, garantendo il distanziamento sociale e utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l’animale.

A seguito della mia proposta di riapertura odierna, non posso che essere soddisfatto e farmi portavoce della soddisfazione della categoria di esercenti in questione. Un ringraziamento va al Presidente Michele Emiliano per l’attenzione posta al tema e alle relative conseguenze economiche. Esprimo un vivo ringraziamento per la solerzia e l’interessamento del Presidente e dell’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco.

Una nota del presidente della Commissione sanità, Mauro Vizzino

Le attività commerciali che effettuano la toelettatura di animali di compagnia in Puglia potranno tornare già da domani ad offrire questo servizio alla propria clientela. Grazie alla disponibilità che ho riscontrato già nei giorni scorsi nel Dipartimento della Salute, infatti, ho chiesto ed ottenuto che venisse emessa una apposita ordinanza che consente la ripresa del servizio di toelettatura, sia pure con il rispetto di regole stringenti per la tutela della salute dell’esercente e del cliente (distanziamento, servizio solo previo appuntamento, autodichiarazione del proprietario che attesti che l’animale non conviva con persone affette da covid o in quarantena). /com