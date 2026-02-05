È stato ufficialmente riconosciuto lo stato di calamità naturale per le piogge alluvionali verificatesi nei giorni 1 e 2 ottobre 2025 che hanno colpito il territorio della Provincia di Brindisi.

Con decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, è stato dichiarato il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici, accogliendo la proposta avanzata dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta n. 1816 del 19 novembre 2025.

Il provvedimento consente l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, previsti dal decreto legislativo n. 102/2004, a favore delle imprese agricole che hanno subito danni alle strutture aziendali. In particolare, le provvidenze potranno essere applicate nel territorio agricolo del Comune di Ostuni.

«Esprimo soddisfazione per il riconoscimento dello stato di calamità – dichiara il Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes – perché rappresenta un atto concreto di attenzione verso le imprese agricole e un primo, necessario sostegno per la ripresa di un comparto duramente colpito.

Il riconoscimento, però, non fa passare in secondo piano la tragedia costata la vita al nostro concittadino Oronzo Epifani, a cui va il ricordo vivo e commosso di tutta la nostra comunità e l’abbraccio sincero alla famiglia».

Il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A seguito della pubblicazione, le imprese agricole interessate potranno presentare domanda per accedere alle misure di sostegno secondo le modalità e i termini che saranno definiti dagli uffici regionali competenti.

Il riconoscimento della calamità costituisce un passaggio fondamentale per favorire il ripristino delle strutture produttive danneggiate e sostenere il tessuto economico locale.