La FIBA Basketball Champions League ha ufficialmente deciso di semplificare il format per la stagione sportiva 2020/21, in attesa di stabilire le 32 partecipanti alla fase a gironi (ultimo turno di Qualification Rounds il 25 settembre) .

Il Board BCL ha stabilito la nuova composizione dei gironi, suddivisa in otto gruppi da quattro squadre ciascuno. Round-Robin system: sei partite in totale, tre gare in casa e tre gare fuori casa. Le prime due di ogni girone accederanno alla fase successiva.

Il nuovo girone è così formato:

GIRONE H

Darrusafaka Tefken (TUR)

Filou Oostende (BEL)

Happy Casa Brindisi (ITA)

San Pablo Burgos (SPA)

Il calendario con date e orari verranno diramate prossimamente.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi