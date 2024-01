La situazione legata al servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani nella città di Brindisi peggiora di giorno in giorno. I limiti evidenziati nelle scorse settimane si aggravano con il passare del tempo e non si intravede alcuna ipotesi di miglioramento.

In ogni angolo della città si continua ad effettuare la trasferenza dei rifiuti, con una dispersione di percolato su strade che poi vengono percorse da pedoni.

Il tutto avviene senza nessun tipo di controllo da parte dell’Amministrazione Comunale. A tutto questo si aggiungono le carenze dei centri di raccolta dove i cittadini sono costretti a sopportare attese infinite per ritirare i sacchetti, visto che gli addetti devono consultare elenchi cartacei!!

In ultimo, ma non certo per importanza, la sicurezza che deve essere garantita ai lavoratori che invece sono costretti a lavorare su mezzi obsoleti e con pneumatici consumati. Anche in questo caso non ci sono controlli.

Si aspetta che si verifichi una tragedia prima di intervenire?

Lino Luperti – consigliere comunale