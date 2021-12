I Carabinieri della stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 54enne e un 27enne, entrambi di Erchie, per abbandono di rifiuti. I militari hanno accertato che i due, in più occasioni nel mese di agosto scorso, a bordo di un autocarro avevano trasportato e riversato sulla pubblica via, in contrada Lama di Oria, rifiuti solidi urbani non pericolosi.