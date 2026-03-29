

Nella giornata di oggi, domenica 29 marzo, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo di Federfarma Brindisi per il triennio 2026/2028. L’associazione Federfarma Brindisi rappresenta le 119 farmacie private della provincia di Brindisi convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Le votazioni, che hanno visto la grande partecipazione dei titolari di farmacia della provincia di Brindisi, hanno di fatto confermato la fiducia al Consiglio uscente in parte rinnovato nella sua composizione. A seguito della proclamazione degli eletti, si è riunito il primo Consiglio che ha così attribuito le cariche sociali: presidente Donatella Martucci, vicepresidente Piergiorgio Perrino, segretario Italo Albanese, tesoriere Salvatore Leo, consiglieri Caputo Rosa, Leonardo Pistone e Mariagrazia Valentini. Tra i sindaci il presidente Luigi Leo insieme a Maria Luisa Pezzuto, Laura Nocera e il sindaco supplente Roberto Colazzo. Tra i probiviri, il presidente Adele Calamo Specchia insieme ad Antonio D’Alò e Giuseppe Strippoli, probiviro supplente Francesca Palamà.

«Nel corso dell’ultimo mandato – dichiara la presidente Donatella Martucci -, il Consiglio uscente ha operato con costanza e senso di responsabilità, garantendo una presenza attiva ai tavoli tecnici regionali e collaborando concretamente alla definizione delle attività legate alla sperimentazione della Farmacia dei Servizi. Continueremo a garantire vicinanza, professionalità ed assistenza per la salute dei cittadini attraverso le nostre farmacie, che rappresentano i presidi territoriali di prima linea a supporto del servizio sanitario regionale. Ringrazio i colleghi delle farmacie di Brindisi e provincia per la fiducia riconfermata e tutto il Consiglio uscente per il lavoro svolto nell’ultimo triennio nel quale è stata, peraltro, realizzata una ristrutturazione complessiva dei nostri uffici, con l’obiettivo di potenziare gli spazi e migliorare i servizi offerti agli associati».