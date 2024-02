E’ stato rinvenuto nella prima mattinata di oggi 7 febbraio, alle ore 6.50, il corpo privo di vita della persona anziana che risultava da ieri scomparsa in mare, in località di Savelletri del comune di Fasano.

L’anziano proprio ieri aveva raggiunto Savelletri a bordo di un taxi per poi scomparire nel nulla nei pressi della Spiaggia di Lido Verdemare, dove sono stati ritrovati alcuni suoi effetti personali.

Immediate le ricerche in mare avviate dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi mediante la propria motovedetta SAR (Search and Rescue) CP844 ed una squadra del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Brindisi e del distaccamento di Ostuni. Via terra personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Savelletri e dei Carabinieri hanno invece perlustrato il litorale nei pressi del Lido Verdemare.

L’uomo è stato ritrovato privo di vita su degli scogli a circa 200 metri a nord da dove aveva lasciato le sue ultime tracce. Le attività di ricerca in mare, coordinate dalla Capitaneria di porto di Brindisi, erano proseguite per tutta la notte appena trascorsa, ed hanno visto anche l’impiego della motovedetta della Guardia di Finanza V1629.