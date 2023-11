HAPPY CASA BRINDISI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: 83-75 (24-13, 40-39, 70-57, 83-75)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 6 (0/3, 2/3, 4 r.), Laquintana 3 (0/1 da 3), Sneed 12 (0/3, 3/6, 6 r.), Laszewski 10 (1/1, 2/4, 3 r.), Riismaa (0/1 da 3, 1 r.), Senglin 22 (1/3, 6/8), Kyzlink 8 (2/4, 1/2, 3 r.), Bayehe 25 (9/12, 0/2, 10 r.), Seck ne, Buttiglione ne, Quitadamo ne, Malaventura ne. All.: Sakota.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 14 (3/5, 2/5, 4 r.), Belinelli 11 (1/3, 2/9, 2 r.), Pajola 2 (0/2 da 3, 2 r.), Smith 3 (1/3, 0/2, 2 r.), Dobric 3 (1/2 da 3), Mascolo (0/1), Cacok 1 (0/1, 3 r.), Shengeila 14 (4/9, 1/1, 9 r.), Hackett 11 (2/3, 1/3, 4 r.), Dunston 5 (2/3, 5 r.), Abass 11 (1/1, 3/4, 1 r.), Menalo ne. All.: Banchi.

ARBITRI: Paternico’ – Borgioni – Rossi.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 15/19, Bologna 17/23. Perc. tiro: Brindisi 27/53 (14/27 da tre, ro 8, rd 20), Bologna 24/57 (10/28 da tre, ro 14, rd 21).

Prima vittoria in campionato per la Happy Casa Brindisi per 83-75 sulla Virtus Segafredo Bologna nel tripudio del PalaPentassuglia che assiste ad una prestazione ai limiti della perfezione dei biancoazzurri, capaci di sconfiggere la capolista nei più classici dei testa-coda. MVP Jordan Bayehe autore di una doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi, autentico trascinatore di serata.

Coach Sakota può festeggiare una vittoria fondamentale in chiave salvezza, utile per smuovere la classifica della Happy Casa non più ferma a quota zero punti. L’apporto di tutti gli uomini a disposizione, compreso Laquintana rientrato dopo oltre un mese di distanza e privi di Johnson e Lombardi, è stata la ciliegina sulla torta biancoazzurra con 20 assist di squadra, record stagionale in campionato al pari degli 83 punti realizzati. In doppia cifra anche Senglin, chirurgico con 22 punti in virtù del 6/8 da tre, e Sneed onnipresente nelle due metà campo difensiva e offensiva. La festa finale del PalaPentassuglia è la cornice perfetta per una squadra che finalmente ha ritrovato il sorriso e la vittoria.

Si tornerà in campo domenica 3 dicembre alle ore 17:30 al PalaVerde di Treviso.

