A Torre Santa Susanna, i Carabinieri della locale Stazione, congiuntamente a quelli delle Stazioni di Erchie e San Pancrazio Salentino, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato per rissa un 48enne, un 23enne e un 21enne, tutti del luogo.

In particolare, i tre, nella serata del 18 aprile, sulla pubblica via, per futili motivi riconducibili al danneggiamento dell’autovettura e della vetrata del portoncino d’ingresso dell’abitazione di proprietà del 48enne, hanno dato luogo a una rissa, durante la quale solo il 21enne ha riportato una contusione ed escoriazione al braccio dx.

Gli arrestati, al termine formalità di rito, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.