Riparte il Premio “Città degli Imperiali”. Si sono infatti aperte le iscrizioni del Concorso Musicale Internazionale, dopo il fermo obbligato dello scorso anno dovuto alla pandemia. La competizione si adatta ai tempi e ritorna in forma totalmente virtuale.

L’iniziativa, giunta con successo alla sua dodicesima edizione, si svolgerà dal 10 al 16 maggio 2021 ed è organizzata dalla A.GI.MUS. di Francavilla Fontana, sotto la direzione artistica del presidente Antonio Curto, che spiega: “Il particolare momento storico che l’intera umanità sta vivendo a causa del Covid Sars Cov 2 è causa di forti limitazioni in ogni ambito, in particolare in quello della cultura, delle arti e della musica. Da qui l’esigenza di ripensare e riorganizzare il nostro modus vivendi allo scopo di contenere e contrastare le gravi conseguenze causate dalla pandemia.”

Il Premio è strutturato in quattro sezioni: Pianoforte, Chitarra, Archi, Fiati. Ogni partecipante avrà la possibilità di esibirsi proponendo un brano a sua scelta, e registrando la propria esecuzione tramite un video, che verrà valutato successivamente da una giuria di qualità composta da membri illustri dell’ambito musicale internazionale. È possibile iscriversi al concorso entro il 03 maggio 2021. Il video potrà essere inviato entro e non oltre il 9 maggio 2021.

Ma il Premio non è l’unico concorso avviato dall’A.Gi.Mus. Dal 24 al 30 maggio 2021, si terrà, infatti, il dodicesimo Concorso Musicale Smim, riservato agli alunni di Scuola Media a indirizzo musicale. Una competizione per giovani studenti italiani, che potranno avere la possibilità di dare prova di quanto appreso nel corso di studi. Per partecipare è necessario inviare la domanda di iscrizione entro il 17 maggio 2021. I file video delle esecuzioni potranno essere inviati anche successivamente, in ogni caso non oltre la data di domenica 23 maggio 2021.

I risultati delle valutazioni dei partecipanti ai concorsi saranno resi pubblici attraverso un videocollegamento Skype, a cui gli interessati potranno accedere per mezzo di un apposito link che sarà fornito dagli organizzatori. Gli Attestati, invece, saranno inviati in formato digitale a mezzo email.

Entrambe le competizioni si avvalgono del Patrocinio del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica – e del MIBACT – Ministero del Beni Artistici, Culturali e del Turismo, ed è organizzato con la collaborazione del Main Sponsor AGIC Tecnology, azienda nata 30 anni fa e divenuta uno dei principali system integrator italiani specializzato sulle piattaforme Microsoft. L’Associazione Giovanile Musicale A.Gi.Mus è inoltre,accreditata al F.U.S. (Fondo Unico della Spettacolo) istituito dal MIBACT – Ministero del Beni Artistici, Culturali e del Turismo.

Per regolamento e iscrizioni: www.agimusfrancavilla.com