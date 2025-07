Nella notte appena trascorsa, i carabinieri hanno informato del ritrovamento della Fiat Panda rubata lo scorso 23 luglio nel centro di Brindisi. L’auto, simbolo e strumento del viaggio solidale intrapreso da Leonardo e Antonio per dar voce a Gaza, è stata rinvenuta abbandonata nei pressi di un incrocio. Antonio è attualmente in viaggio da Reggio Calabria, dove ieri sera si è svolta una nuova presentazione del libro Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza, per raggiungere il luogo del ritrovamento e verificare le condizioni della vettura.

Ci si augura che l’auto non abbia subito troppi danni e che all’interno siano stati lasciati gli effetti personali, alcuni dei quali di particolare valore affettivo e funzionale al prosieguo del tour.

In queste ore vogliamo esprimere gratitudine a tutte le persone che hanno offerto vicinanza e supporto, ai media locali e nazionali che hanno rilanciato l’appello, e al Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, per le parole di solidarietà rivolte pubblicamente ai due giovani.

Leonardo e Antonio, che nonostante il furto non si sono fermati e hanno continuato il tour noleggiando un’altra auto, hanno dimostrato che l’impegno civile può attraversare anche le prove più dure.

Ci auguriamo di vederli presto tornare in provincia di Brindisi, per una nuova tappa di presentazione del libro e per riprendere quel dialogo interrotto da un gesto incivile, ma rilanciato da una comunità che ha saputo rispondere con solidarietà e partecipazione.