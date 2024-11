Nella mattinata odierna si è tenuta presso la Prefettura di Brindisi la seconda riunione della Cabina di Coordinamento per il PNRR costituita con decreto prefettizio n. 24187 del 10 aprile 2024 in ottemperanza al D.L. 2 marzo 2024 n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Tale Cabina ha lo scopo di monitorare su base provinciale gli interventi del PNRR e fornire il necessario supporto in favore degli enti territoriali della provincia.

Sono intervenuti all’incontro, oltre ai Comuni soggetti attuatori, gli altri componenti della Cabina di coordinamento, ovvero Regione Puglia, Ragioneria Territoriale dello Stato, nonché l’Assistenza Tecnica dell’Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato.



Questa seconda occasione ha consentito, dopo una prima riunione di insediamento e avvio delle attività di monitoraggio, di compiere una valutazione congiunta delle criticità nel frattempo riscontrate da ognuno degli Enti presenti e valutare le possibili modalità di soluzione a livello territoriale ed eventualmente centrale.

Tema dell’incontro gli interventi rientranti nella Misura 4 Componente 1 Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

L’investimento rientra nella cornice di “Futura – La scuola per l’Italia di domani” che collega le diverse misure attivate per una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva, di cui Amministrazione Titolare è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente una dotazione complessiva di € 17,59 miliardi, comprensivi dei progetti “in essere”, ossia coperti da fonti di finanziamento nazionali precedenti il P.N.R.R.

All’interno di Futura, la misura M4C1I1.1, oggetto dell’odierno incontro, è finalizzata a fornire ai Comuni, proprietari di edifici pubblici adibiti ad asili nido e/o scuole di infanzia, risorse finanziarie al fine di accrescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. Le risorse stanziate sono 3,25 miliardi di euro, di cui 2,4 miliardi per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia.

In Provincia di Brindisi la linea M4C1I1.1 beneficia di finanziamenti complessivi per circa 46 milioni di Euro per la realizzazione di n. 30 interventi in n. 17 Comuni.

La Cabina di coordinamento ha proceduto ad un esame dettagliato dello stato di avanzamento dei progetti, le cui risultanze verranno riportate nel Piano di azione da trasmettere alle Amministrazioni titolari e, nel contempo, ha favorito le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel territorio provinciale.