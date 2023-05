Prosegue il viaggio nella musica di ‘Road to Battiti’, appuntamento itinerante che ospiterà 10 artisti in altrettante città della Puglia. Domenica 21 maggio alle ore 21, l’appuntamento è con i Boomdabash in Piazza Vittorio Emanuele II a Mesagne. Tutte le ‘performance on the road’ saranno successivamente trasmesse in una delle cinque puntate del Radio Norba Battiti Live, in onda su Italia 1 a partire da luglio. Come anticipato durante un breve video girato insieme al sindaco Toni Matarrelli, dopo la registrazione i componenti della Band salentina hanno preparato delle sorprese per il pubblico presente.