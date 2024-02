IL BACIO ANCHE NO…..

Ciò che è avvenuto oggi è estremamente grave.

L’amministrazione comunale non solo non riceve ed incontra chi manifesta per protestare contro la chiusura del Centro Antiviolenza, ma addirittura sbeffeggia con baci e sorrisi sarcastici lavoratrici, cittadini e donne vittima di violenza.

Al Vice Sindaco Oggiano consiglio di chiedere scusa perché il ruolo che ricopre impone ascolto e rispetto.

Riccardo Rossi

Consigliere Comunale BBC