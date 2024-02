La mia amministrazione aveva ottenuto un finanziamento di 800.000 euro dalla Regione per la realizzazione di percorsi ciclabili sulla costa Nord di Brindisi.

Si era prodotto il progetto da parte di un’azienda che si era aggiudicata la progettazione.

Il 28 dicembre del 2023, con delibera di giunta, si disponeva la rinuncia al finanziamento e quindi la non realizzazione del percorso ciclabile sulla costa .

La delibera è illegittima in quanto il finanziamento era già approvato dal consiglio comunale inserendolo in bilancio e nel piano delle opere pubbliche.

Non può la giunta comunale quindi disporne la revoca.

La revoca può essere disposta solo dal Consiglio Comunale che unico organo deputato può variare il bilancio ed il piano delle opere pubbliche.

Infatti il 29 gennaio la giunta nell’approvare i Peg , i piani esecutivi di gestione, ovvero i fondi assegnati ai vari dirigenti conferma nel PEG l’esistenza degli 800.000 euro al dirigente per la realizzazione del percorso ciclabile sulla costa.

Grande confusione quindi , ed atti contraddittori.

Ribadisco la delibera di giunta è illegittima per competenza e se si vuole revocare il finanziamento occorre avere il coraggio di portare la decisione in consiglio comunale.

Se non lo si fa il dirigente ha l’obbligo di bandire la gara per la realizzazione dell’opera .

Riccardo Rossi

Brindisi Bene Comune