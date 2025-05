Il convegno organizzato dal Salone Nautico di Puglia (Snim) e dall’ITS Academy Mobilità sul tema “Rotta verso il futuro – opportunità di lavoro nella cantieristica navale” ha fatto registrare la partecipazione di centinaia di studenti delle quinte classi degli istituti superiori delle province di Brindisi e Lecce.

Ha aperto i lavori il Presidente dello Snim Giuseppe Meo il quale ha illustrato le finalità dell’iniziativa che ha messo a confronto realtà imprenditoriali di caratura locale e nazionale con chi si appresta a proseguire gli studi per specializzarsi in settori che offrono sbocchi occupazionali, come quello della nautica.

Un intervento di saluto ai partecipanti è stato rivolto anche dalla dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Angela Tiziana Di Noia e dal Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi Luigi Amitrano.

E’ stata la volta, poi, dei rappresentanti del mondo delle imprese del comparto nautico.

Giuseppe Danese (Danese Group) ha illustrato i livelli di crescita della propria azienda che opera con successo da decenni nella città di Brindisi ed ha fatto riferimento anche ai progetti di espansione presentati da aziende del gruppo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le caratteristiche di un importante insediamento nautico sono state illustrate dall’imprenditore Donato Di Palo (Piloda ShipYard), così come hanno fatto Pasquale Di Napoli (Sea Style Company), Pasquale Apollonio (Level Project), Vladimiro Tarchi (Fincantieri), Michele Gattullo (Isotta Fraschini Motori – Gruppo Fincantieri) e Antonio Rizzelli (Tr Inox).

Nel corso del convegno sono state proiettate anche le testimonianze di alcuni ragazzi che hanno frequentato a Brindisi l’ITS Academy Mobilità e che adesso lavorano in importanti aziende nazionali del comparto nautico.

Le conclusioni sono state tratte dall’Assessore all’Istruzione – Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Oggi parlare di mare significa parlare di blue economy – ha affermato – che ha nella cantieristica navale una sua punta di diamante. Tutto questo, però, è frutto anche del lavoro svolto in questi anni nei settori dell’istruzione, della formazione e del lavoro, con lo sviluppo di grandi opportunità che cominciano a produrre numeri importanti. Questa regione, insomma, grazie anche a chi, come Giuseppe Meo, ha svolto un ruolo fondamentale, ha scoperto le potenzialità del suo mare che non significa solo vacanze e turismo, ma che oggi rappresenta una grande opportunità in termini economici ed occupazionali. E’ evidente, pertanto, che dovremo andare avanti in questa direzione, anche attraverso una perfetta sinergia tra le istituzioni”.

“La cantieristica nautica rappresenta senza ombra di dubbio una concreta opportunità di sviluppo per il nostro territorio – ha affermato Meo – e la conferma giunge dalla qualità delle proposte ricevute dal Ministero del Made in Italy nell’ambito della manifestazione di interesse per Brindisi legata al processo di decarbonizzazione, alcune delle quali sono state illustrate compiutamente dai diretti interessati in questo dibattito.

Ci sono tutti i presupposti – ha aggiunto Meo – per far nascere a Brindisi un ‘Polo nautico di eccellenza’ composto dai cantieri già presenti e da quelli che sono già pronti ad essere realizzati. Tutto questo garantirebbe grandi ritorni in termini economici e sociali per Brindisi e per l’intero territorio pugliese.

Nel processo di crescita di un intero comparto, però, come ha ribadito l’Assessore Leo, la formazione assume un’importanza strategica ed è questo il motivo per cui abbiamo intensificato la collaborazione con gli istituti tecnici e nautici”.