Continua senza sosta la capillare azione di prevenzione e repressione dei reati in genere da parte dell’UPGSP – Sezione Volanti della Questura di Brindisi che nella tarda mattinata di ieri ha arrestato B.B. (classe 82) già noto alle Forze dell’Ordine, poco dopo aver consumato un furto in un negozio nei pressi della Stazione Ferroviaria di Brindisi.

È stato lo stesso titolare del negozio a segnalare l’accaduto. Infatti, accortosi della presenza di B.B. che si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali del locale, lo ha osservato e quando ha notato il momento in cui si impossessava della radio dandosi alla fuga, ha informato immediatamente la Polizia.

Una pattuglia delle Volanti della Questura, giunta sul posto nel giro di pochi minuti, ha individuato l’autore del furto a poche decine di metri dal negozio riuscendo a ritrovare anche la radio rubata poco prima nonostante fosse stata nascosta tra la vegetazione di un’aiuola.

Alla luce dei fatti accertati B.B. è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale del capoluogo; la radio rubata e rinvenuta è stata restituita al titolare del negozio.