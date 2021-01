Dopo aver scavalcato il muro di cinta di un’immobile confiscato alla mafia, sono entrati in cantina, hanno rubato due mezzi agricoli e si sono allontanati dopo aver sfondato la parete di recinzione.

E’ accaduto in Contrada Santa Barbara, a Torchiarolo. Ad essere presa di mira la villa confiscata al boss della Scu Tonino Screti e gestita, assieme ai terreni circostanti, dalla cooperativa “Terre di Puglia – Libera Terra”.

I ladri sono entrati in azione nel fine settimana. La cantina dove erano stipati i mezzi è intitolata alla memoria di Hiso Telaray, ragazzo albanese ucciso nel 1999 da un caporale.

Il furto è stato denunciato ai Carabinieri della stazione di Torchiarolo da Salvatore Spinelli, presidente della cooperativa, che ha consegnato le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza.

Così il presidente di Legacoop Puglia Carmelo Rollo ha commentato l’ennesimo atto delinquenziale ai danni di un immobile confiscato alla criminalità e gestito da anni con dedizione e sacrificio da una cooperativa che ha investito e ridato dignità, bellezza e nuova linfa a luoghi un tempo appartenuto al boss della Sacra Corona Unita Tonino Screti: “I trattori rubati nell’immobile confiscato alla mala, in agro di Torchiarolo e gestito dalla cooperativa Terre di Puglia – Libera Terra erano materiale fondamentale per portare avanti i lavori in quei terreni. Ma il furto non fermerà mai la forza che le cooperative mettono nel combattere l’illegalità in tutte le sue forme. Voglio rassicurare gli autori dell’inqualificabile gesto: i lavori si faranno comunque, nel rispetto della dignità dei soci e dei lavoratori che credono nella lotta alla criminalità”.

“Si chiama forza della legalità – conclude Rollo – ed è più tenace di qualsiasi furto, atto vandalico o intimidatorio. Sono sicuro che la cooperativa Terre di Puglia sarà ancora più determinata a rafforzare la sua attività e i valori che la ispirano ogni giorno”.