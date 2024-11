Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha lanciato oggi (28 novembre) l’operativo invernale 2024 per la Puglia, con oltre 600 voli settimanali su 45 rotte da Bari e Brindisi, tra cui 4 nuove rotte invernali per Marsiglia, Norimberga, Tirana e Trieste, insieme a frequenze aumentate su rotte esistenti popolari come Budapest, Cagliari, Madrid, Milano Malpensa, Pisa, Sofia e Torino.

L’operativo invernale 2024 di Ryanair opererà principalmente con i 5 aeromobili della compagnia aerea attualmente basati in Puglia (3 a Bari, 2 a Brindisi), che rappresentano un investimento di $500 milioni e supportano oltre 4.600 posti di lavoro nella regione, guidando al contempo la connettività per i residenti della Puglia e il turismo in entrata per tutto l’anno.

L’operativo W24 di Ryanair per la Puglia offrirà:

45 rotte in totale (33 a Bari e 12 a Brindisi)

3 nuove rotte da/per Bari (Marsiglia, Norimberga, Tirana), 1 nuova rotta da/per Brindisi (Trieste)

5 aeromobili – $500 milioni di investimento – 3 a Bari, 2 a Brindisi

Oltre 6 milioni di passeggeri all’anno (+7%)

Supporto a oltre 4.600 posti di lavoro

Ryanair ha operato da/per la Puglia negli ultimi 20 anni trasportando oltre 50 milioni di passeggeri fino ad oggi e mira a continuare a investire e aumentare il traffico nella regione Puglia e in Italia. Per far crescere il turismo italiano, Ryanair chiede al governo italiano e alle sue regioni di eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani. Ciò consentirà a Ryanair e ad altre compagnie aeree di offrire rapidamente nuove rotte, turismo e crescita occupazionale su base annuale.

Per celebrare l’operativo invernale 2024 e le nuove rotte da/per la Puglia, Ryanair ha lanciato una promozione di 3 giorni con tariffe a partire da soli €24.99 per i viaggi fino a fine marzo, disponibili da oggi solo su ryanair.com (soggetto a disponibilità).

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato:

“In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare l’operativo invernale 2024 per la Puglia con 45 rotte in totale, tra cui 4 nuove ed entusiasmanti per Marsiglia, Norimberga, Tirana e Trieste e oltre 600 voli settimanali, che riflettono l’impegno di Ryanair per lo sviluppo della regione Puglia”. Operiamo da/per la Puglia da 20 anni, durante i quali abbiamo effettuato investimenti significativi nella regione, tra cui i nostri 5 aeromobili basati in Puglia (investimento di $500 milioni), supportando oltre 4.600 posti di lavoro locali, incrementando il turismo in entrata e migliorando la connettività per i residenti della Puglia”.

“Accogliamo con entusiasmo l’operativo invernale di Ryanair, ma soprattutto – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – l’annuncio di quattro nuove rotte dai nostri scali. I nuovi collegamenti rappresentano un ulteriore passo avanti nel rafforzamento e nell’ampliamento della connettività internazionale della nostra regione, ma soprattutto testimoniano il continuo impegno di Aeroporti di Puglia finalizzato all’ampliamento dell’offerta di voli. Operiamo quotidianamente per rispondere alle esigenze dei nostri passeggeri sempre pronti a viaggiare verso nuove destinazioni e per sostenere lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio pugliese. Sono certo che questa collaborazione con Ryanair continuerà a generare benefici significativi attirando nuovi flussi turistici e garantendo una mobilità sempre efficiente per chi viaggia per lavoro o piacere. Lavoriamo ogni giorno per fare della Puglia una destinazione sempre più centrale nel panorama europeo”.