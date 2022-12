In data 8 dicembre 2022, il Santo Padre Papa Francesco ha nominato S.E. mons. Giovanni Intini nuovo Arcivescovo di Brindisi-Ostuni.

Curriculum vitae del nuovo Arcivescovo

Nato il: 28-12-1965

Ordinato Presbitero il: 29-06-1990

Consacrato Vescovo il: 22 febbraio 2017

Nato il 28 dicembre 1965 a Gioia del Colle, in provincia di Bari, nella diocesi di Conversano-Monopoli. Conseguita la Maturità scientifica, è entrato nel Pontificio Seminario Regionale Pio XI di Molfetta ove ha conseguito il Baccalaureato in Teologia. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1990, incardinandosi nella diocesi di Conversano-Monopoli.

Dopo l’ordinazione sacerdotale è stato: Vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale di Conversano e Padre Spirituale nel Seminario Minore (1990-1995), Animatore presso il Seminario Regionale di Molfetta (1995-1998), Rettore del Seminario Minore di Conversano (1998-2007), Parroco della Chiesa Matrice Maria SS.ma della Natività in Noci (2007-2008), Padre Spirituale del Seminario Regionale di Molfetta (2008-2014). È stato inoltre Docente di Religione Cattolica, Assistente Unitario diocesano di Azione Cattolica e Direttore del Centro Regionale Vocazioni.

Dal 2014 è stato Arciprete della Concattedrale Maria SS.ma della Madia di Monopoli e Vicario Zonale del Centro Storico, nonché Delegato Vescovile per la Formazione permanente del clero, dei sacerdoti giovani e dei diaconi permanenti.

È stato Membro del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori. Eletto vescovo della Diocesi di Tricarico il 7 dicembre 2016.

Ordinato vescovo il 22 febbraio 2017.

Ingresso nella Diocesi di Tricarico il 18 marzo 2017.

In data 8 dicembre 2022, il Santo Padre Papa Francesco lo ha nominato Arcivescovo di Brindisi-Ostuni.