In occasione della Festa internazionale della Musica, l’Associazione musicale-culturale “San Leucio” organizza il 19 giugno p.v alle ore 17:00 presso la Basilica Cattedrale di Brindisi un incontro di approfondimento sul Canto Liturgico-Musicale dal titolo, Cantiamo con Cristo Maestro e Signore a cura di Don Fabio Massimillo, liturgista, compositore e stretto collaboratore del Monsignor Marco Frisina.

Durante l’incontro si intende approfondire non solo il tema specifico del canto liturgico, non mero accessorio ma strumento di partecipazione attiva e feconda per l’assemblea con un occhio alla nuova traduzione del messale romano diventato di uso comune quest’anno che ha come elemento essenziale proprio la musica al servizio della celebrazione eucaristica.

Per partecipare all’incontro è necessario comunicare la propria adesione all’indirizzo email: info@corosanleucio.it. Ai partecipanti saranno distribuiti gli spartiti per animare la celebrazione liturgica.