Il prossimo 23 agosto si svolgerà a Mesagne la presentazione del libro “Dieta Mediterranea. Viaggio Dieta Mediterranea. Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta della longevità”, Gribaudo Editore, con l’autrice Vincenza Gianfredi, medico igienista e professoressa universitaria, distintasi per importanti studi epidemiologici condotti su tale modello nutrizionale e comportamentale. All’iniziativa prenderanno parte anche il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, da sempre sensibile ai temi dei corretti stili di vita, e il segretario generale della Fondazione Dieta Mediterranea, Domenico Rogoli, biologo nutrizionista molto attivo nella promozione dell’educazione alimentare nelle scuole, che porteranno il proprio saluto. Sarà lo chef Alessio Greco a curare una particolare degustazione mediterranea, proponendo innovazioni gastronomiche all’insegna della tradizione. A moderare l’incontro sarà Gianfranco Ignone, medico cardiologo, da sempre in prima linea nel favorire l’adozione di stili di vita sani e sostenibili tra i propri pazienti, in quanto rappresentano le principali strategie di prevenzione e di cura per quelle patologie non trasmissibili che colpiscono in particolar modo le popolazioni occidentali, tra cui malattie cardiovascolari, diabete, obesità, tumori, demenze e degenerazioni osteo-articolari.

L’evento si svolgerà presso l’atrio del Castello Normanno-Svevo alle ore 20:00 ed è organizzata dalla Fondazione Dieta Mediterranea in collaborazione con l’associazione di promozione sociale RiCreAzione, la libreria Mondadori Bookstore Mesagne, e patrocinata dalla Città di Mesagne. L’ingresso è libero.