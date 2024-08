La magia della musica dei Pink Floyd allieterà la serata di sabato 24 agosto 2024 a Mesagne. Il concerto live si inserisce nella programmazione di “Mesagne Estate 2024” organizzata dall’Amministrazione comunale. In piazza Orsini del Balzo, a partire dalle ore 21.30, si esibiranno gli Ohm, la celebre tribute band dei Pink Floyd nata nel 1997 da un’idea del musicista Francesco Carrieri, chitarrista e voce del gruppo. Parte dunque da lontano un percorso che ha rappresentato un punto di riferimento per altre esperienze artistiche ispirate alla leggendaria band britannica che sono state realizzate successivamente. I live sono arricchiti da proiezioni video e suggestivi effetti luce, accompagneranno il ricco repertorio di brani tratti da “Wish you were here”, “Animals”, “The Wall”, “A momentary lapse of reason”, “The division bell”, “The dark side of the moon”. Il più pubblico più affezionato potrà ascoltare i brani datati e qualche sorpresa, direttamente dall’album “The endless river”. Insieme a Francesco Carrieri gli Ohm sono: Giuseppe Carrozzo, batteria; Alex Di Donna, tastiere e voce; Walter Di Stefano, basso e voce; Antonio Lenti, sax; Nunzia Panariti, Elisabetta Carrozzo e Federica Faggiano, voci. L’ingresso per assistere allo spettacolo è gratuito.