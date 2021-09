Antonello Alò, Alessandro Caiulo e Giuseppe Lanotte sono i tre fotografi che presenteranno le loro opere dedicate al mare e che saranno riunite in questa mostra. Ogni fotografo ha scelto 50 fotografie fra i loro scatti. Alessandro Caiulo è un avvocato che fotografa durante le sue escursioni subacquee. Antonello Alò e Giuseppe Lanotte sono dei bravissimi paesaggisti. Il mare è fortemente in pericolo e rientra da tantissimo tempo nelle azioni di tutela del WWF. Inoltre è un tema a noi molto caro, essendo Brindisi una città d’acqua, che stiamo cercando proteggere con diversi tipi di azione: non solo sensibilizzazione dei cittadini con giornate di raccolta dei rifiuti abbandonati, ma anche mostre a tema.

L’evento si terrà a Brindisi, nelle sale del bastione Carlo V (porta Mesagne) e sarà aperta dal 26 settembre al 10 ottobre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 e successivamente nei 3 fine settimana seguenti.

La mostra è organizzata nell’ambito del programma Riusa Brindisi e il bastione, nel tempo, diventerà un museo e un contenitore culturale al servizio di tutti.

COMUNICATO STAMPA WWF BRINDISI