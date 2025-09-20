September 20, 2025
Se sei un appassionato di vini e sei curioso di conoscere la storia del Susumaniello, vitigno autoctono del territorio di Brindisi, di scoprire il Premio Miglior Sommelier del Susumaniello e conoscere il primo sommelier eletto, non puoi mancare all’evento che Tenute Rubino ha organizzato nella sua cantina, in via Enrico Fermi n. 50 a Brindisi.

Ti aspettiamo sabato 27 settembre alle ore 18 nella Casa del Susumaniello per trascorrere due ore insieme e prendere parte al talk che vedrà confrontarsi esperti del settore sulla storia, sull’evoluzione del vitigno e sugli scenari futuri di un vino che merita di varcare non solo i confini territoriali ma anche i confini nazionali per essere conosciuto e apprezzato, come merita, anche all’estero. Al termine del talk seguirà momento conviviale con una piacevole chiacchierata con il primo sommelier del Susumaniello, eletto meritatamente ambasciatore di questo straordinario vitigno, e una degustazione di Susumaniello delle cantine di Brindisi.

Ingresso libero – Prenotazione obbligatoria

Posti limitati

Mob: +39 3773713039

Mail: comunicazione@tenuterubino.it

