In vista della Pasqua, un gesto concreto di solidarietà arriva dai volontari che ogni giorno si prendono cura dei gatti randagi e delle colonie feline del territorio. È stata infatti organizzata una raccolta alimentare dedicata proprio a loro, animali spesso invisibili ma seguiti con costanza, amore e grande senso di responsabilità.

L’iniziativa si svolgerà sabato 4 aprile, in due fasce orarie: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, presso due punti vendita cittadini:

Conad di via Lucio Strabone

Dok S. Chiara

Durante la giornata sarà possibile acquistare alimenti per animali direttamente nei supermercati e consegnarli ai volontari presenti, che provvederanno alla distribuzione nelle varie colonie feline seguite sul territorio.

L’appello è semplice: anche una piccola donazione può fare la differenza. Una scatoletta di cibo può diventare un pasto per chi non ha nulla e vive per strada.

Nel mese della Pasqua, tempo che richiama attenzione e condivisione, l’invito è a non dimenticare questi animali e a contribuire, ciascuno secondo le proprie possibilità, a riempire una ciotola. Un gesto piccolo, dal valore concreto.