Sabato 12 ottobre 2024, presso il suggestivo Teatro Italia di Francavilla Fontana, si terrà un evento artistico e inclusivo di grande rilevanza: la terza edizione del Tango Festival, dedicata al tema “Talenti Senza Barriere”. Una serata che fonderà musica, danza, teatro e poesia in una celebrazione del talento senza limiti.

Il cuore pulsante di questa edizione sarà rappresentato dalle performance teatrali, eseguite da attori con disabilità in collaborazione con i volontari del Centro Occupazionale Ets Odv. Il loro impegno e la loro passione si rifletteranno sul palco, dando vita a momenti emozionanti, tra narrazione e arte espressiva. A rendere l’atmosfera ancora più magica saranno i giovani fisarmonicisti del CAM – Centro Accademico Musicale di Villa Castelli, che accompagneranno le performance con la loro maestria musicale.

A seguire, i New Project Tango offriranno un omaggio musicale al leggendario Astor Piazzolla, con un concerto imperdibile. Il gruppo, composto da Angelo Pignatelli al bandoneon, Mino La Penna al pianoforte e Cosimo Leone alle percussioni, trasporterà il pubblico nelle profondità del tango argentino, con una carica emotiva unica. Le loro esibizioni saranno impreziosite dalle coreografie suggestive dei rinomati ballerini Ilaria Caravaglio e Michele Lobefaro, i quali daranno vita a spettacolari esibizioni di tango.

La serata, presentata da Roberta Natalini, inizierà alle ore 20,30 e rappresenterà non solo un omaggio alla cultura e all’arte, ma anche un messaggio di inclusione e valorizzazione delle diverse abilità.

Informazioni sull’evento:

Data: Sabato 12 ottobre 2024

Luogo: Teatro Italia, Francavilla Fontana (BR)

Orario: 20,30

Biglietto: 5€, disponibile in prevendita presso il botteghino del Cinema Teatro Italia