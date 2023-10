Si sono svolti a Bari, domenica 1 ottobre 2023 i Campionati Interregionali Assoluti di Spada validi per la qualificazione alle fasi nazionali che si terranno nel mese di novembre a Caorle (VE).

Protagonisti indiscussi della gara sono stati gli atleti della Società di scherma “Lame Azzurre Brindisi dei Maestri Zumbo”, in particolare DI COSTE Samuele si è nettamente distinto, vincendo la gara nella spada maschile, svettando dal gradino più alto del podio. Prestazione senza alcun margine d’errore che gli ha permesso di confermare la sua sopraffina e ormai ventennale esperienza tecnica e agonistica, maturata con passione, studio e tenacia impareggiabili. Nella stessa specialità hanno egregiamente gareggiato anche Di Coste Matteo giunto 12° che però, dopo un ottimo girone, ha docuto cedere il passo per un infortunio; buona anche la gara di Toscano Simone, 13°, di Leuzzi Samuele 29° e Mancino GianMarco 36°.

Ma non è tutto, perché la giornata è stata arricchita da un altro eccezionale risultato. Miriana MORCIANO, dopo una gara praticamente perfetta, ha sbaragliato le altre concorrenti confermandosi vincitrice incontrastata nella spada femminile; Morciano ha potuto altresì condividere il podio assieme alle sue compagne di squadra, Orlando Lucrezia e Panzera Chiara, classificatesi al 3° posto pari merito, un quadretto praticamente perfetto. Nella stessa gara ricordiamo anche la partecipazione di Lotti Laura, che dopo una buona gara si piazza al 7° posto e di De Sicot Carla giunta 10^. Inutile dire quanto lo staff tecnico della Società brindisina sia orgoglioso di questi risultati di inizio stagione che, partendo con questo slancio vincente, promettono bene e permettono di affrontare in modo ottimistico i numerosi appuntamenti agonistici in programma sul calendario federale. Ad maiora.