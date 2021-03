In tempo di lockdown la creatività come la primavera non si ferma. Alla sua prima edizione, il contest fotografico-artistico ideato dall’assessorato alla Cultura del Comune di San Michele Salentino, vuole raccontare la Primavera in modi molti diversi, così come si presenta questa stagione. E’ l’idea, quindi, di un concorso in fiera virtuale, dedicata interamente alla creatività manuale come: ricamo e tradizione (tombolo, uncinetto, punto e croce, merletto), cucito creativo, moda fai da te, bjoux e accessori, arte del riciclo, home decor, tecniche pittoriche, urban istallations, balloon art, cake design. Il concorso in fiera ha come finalità quella di dare visibilità a tutte queste arti, in più intende premiare quattro opere tra le diverse categorie. Realizza la tua opera originale, scatta e invia la fotografia e raccontaci come vedi la Primavera.

“Il provvedimento di lockdown, la quarantena imposta per vincere la battaglia contro il coronavirus sta mettendo a dura prova la nostra emotività – spiega Rosalia Fumarola, assessora alla Cultura – per questo ho pensato che rifugiarsi in un hobby come la riscoperta dell’antica tradizione del ricamo, il cucito, la cucina, la pittura, piuttosto che l’arte del riciclo che pone una rinnovata attenzione verso l’ambiente, così come tutte le altre arti coinvolte. Insomma, una via di fuga particolarmente efficace, quella di finalizzare le proprie energie verso qualcosa di costruttivo che possa in qualche modo esorcizzare le nostre paure e consentire di lasciare ai posteri una testimonianza positiva di questo periodo”.

Chi può partecipare

La partecipazione, completamente gratuita, è riservata ad un massimo di 50 persone, senza limiti di età, sesso o qualifica (professionisti e non).

Come candidare le opere

Da lunedì 29 marzo 2021 ed entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 21 giugno 2021, i candidati possono inviare massimo n.3 fotografie che rappresentano al meglio l’opera, all’indirizzo e-mail ufficiostampa@comune.sanmichelesal.br.it (il partecipante autorizza il Comune di San Michele Salentino all’uso gratuito dell’immagine dell’opera).

L’opera dovrà essere completata con: titolo, descrizione della tecnica o materiale utilizzato. Tutte le fotografie partecipanti saranno pubblicate sui canali istituzionali del Comune di San Michele Salentino.

Dopo il periodo di esposizione virtuale, le opere saranno valutate da una giuria composta da n.3 membri, che verrà individuata successivamente e che stilerà la graduatoria finale adottando i seguenti criteri:

1)Caratteristiche dei manufatti realizzati;

2)Criteri qualitativi di ricerca;

3)Capacità tecnica;

4)Originalità.

I premi

Saranno quattro i premi assegnati dalla Giuria. A tutti i partecipanti sarà dato un attestato di partecipazione.