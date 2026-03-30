Intervento nella notte a San Michele Salentino, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, appartenente al Comando provinciale di Brindisi, è stata impegnata per l’incendio di un’autovettura.

Le fiamme hanno interessato una Ford Focus parcheggiata in via Vittorio Emanuele. Sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare rapidamente l’incendio, evitando che potesse estendersi ad altri mezzi o alle abitazioni vicine.

Al termine delle operazioni, l’area è stata messa in sicurezza. Restano da accertare le cause del rogo.