La rassegna letteraria “Profumo di libri” – inserita nel programma estivo di San Michele Salentino – accoglie un nuovo e prestigioso appuntamento con la cultura. Lunedì 25 agosto, alle ore 19:00, la Piazzetta Giovanni Paolo II ospiterà la presentazione di “Poteri occulti” di Luigi De Magistris, già magistrato e sindaco di Napoli.

Si tratta di un saggio coraggioso e documentatissimo che denuncia le infiltrazioni sistemiche e le derive eversive che, da decenni, minacciano la legalità e la democrazia in Italia. Nel suo lavoro, De Magistris illumina le trame oscure che intrecciano criminalità organizzata, massonerie deviate, servizi segreti, imprenditoria, politica e persino settori della magistratura, restituendoci il quadro inquietante di una criminalità istituzionale sempre più mimetizzata nei gangli dello Stato.

Attraverso fatti, nomi e connessioni, “Poteri occulti” racconta la strategia del potere illegale che, dalla strategia della tensione agli anni recenti, passando per la P2 e le trattative Stato-mafia, ha minato i pilastri costituzionali della nostra Repubblica. È un libro scomodo, necessario, che invita a un risveglio civile, etico e politico. Sarà un’occasione per dialogare direttamente con l’autore e approfondire i contenuti di un testo che invita a non abbassare mai la guardia di fronte alle derive del potere.

La serata si aprirà con i saluti del sindaco Giovanni Allegrini e dell’assessore alla cultura Tiziana Barletta, a conferma dell’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere momenti di confronto culturale sui temi della legalità. A guidare la conversazione con De Magistris sarà la giornalista Fabiana Agnello, che accompagnerà il pubblico in un dialogo vivo e stimolante.

