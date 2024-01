In data odierna è stata inoltrata una nota al Segretario Generale, in qualità di responsabile Anticorruzione, ed Anac, per chiedere un intervento in merito alla determina nr. 1636 del 28.12.2023 avente ad oggetto “Progetto comunale SAI n. 621-PR-3 MSNA per il periodo 2023 – 2025” con la quale il responsabile area 5 ha affidato per quattro mesi direttamente (chiamandola proroga, che si aggiunge ad altre due proroghe alla stessa ditta, sempre a firma dello stesso dirigente) un servizio per l’importo di €.210.000,00 e quindi superiore al limite previsto dal nuovo codice dei contratti.

Si evidenzia che le tre proroghe a firma del medesimo dirigente hanno comportato affidamenti diretti, chiamate proroghe, complessivi, per €.494.653,64. Sin da giugno 2023 il dirigente ha verificato che, modificando solo poche cose, poteva essere bandita nuovamente la gara, ha effettuato una prima proroga senza bando di gara, una seconda proroga sempre senza bando di gara, ha poi impiegato sei mesi (il 21.11.2023) per inoltrare la documentazione richiesta, alla Stazione Unica appaltante della Provincia di Brindisi (che aveva dato disponibilità a gestire la gara, in deroga a tutto, da fine agosto).

I provvedimenti adottati dal dirigente Area 5 sono contrari al vecchio ed al nuovo codice dei contratti, e sono stati assunti con l’avallo, politico, dell’assessore al ramo, Nobile Selene, del Movimento 5 stelle, che nulla ha fatto per evitare tali gravi violazioni di Legge. Si prende atto, dopo che l’assessore Nobile ed i suoi i leoni da tastiera hanno negli anni contestato ogni affidamento diretto, anche se legittimamente effettuato, ritenendolo non corretto, che è cambiata di colpo la loro visione degli appalti pubblici, anche in situazioni in cui la stessa ditta con affidamenti diretti mantiene servizi del valore di poco meno di €.500.000!

Gruppo Consiliare Uniti per Rizzo Sindaco

Avv. Pasquale RIZZO

Dott.ssa Giuliana GIANNONE

Geom. Gianluca EPIFANI