Mentre il coronavirus continua a mietere vittime in tutto il mondo, a San Pietro Vernotico si piange la morte di Don Marco De Carolis.

Al centro del suo ministero non sono mai mancati gli ammalati e infatti ha prestato il suo servizio come assistente spirituale del CVS (Centro volontari della Sofferenza).

È stato parroco di Santa Maria ad Nives in Strudá, Maria Regina di Squinzano e San Giovanni Bosco di San Pietro Vernotico.

Don Marco avrebbe contratto il Covid-19 diversi giorni fa ma la carenza di ossigeno ha richiesto il ricovero presso il Reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Nelle ultime ore l’aggravarsi delle condizioni di salute ha indotto i medici alla sedazione ed intubazione con il decesso nella giornata di oggi.

I funerali si terranno domani 26 Novembre alle 16 e saranno presieduti dall’arcivescovo Michele Seccia nella Chiesa parrocchiale San Giovanni Bosco in San Pietro Vernotico nel rispetto delle misure anti-contagio.