I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico, a conclusione degli accertamenti nell’ambito di mirata attività di monitoraggio e verifica dei requisiti in materia di reddito di cittadinanza, hanno denunciato in stato di libertà una 32enne del luogo. In particolare, la donna, beneficiaria del reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare lo stato detentivo del marito convivente, sottoposto agli arresti domiciliari, percependo indebitamente emolumenti non dovuti, a far data dal 25 giugno 2020, per complessivi 10.700,00 euro circa.