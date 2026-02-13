Esce il 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino, “Schiattame ’o core”, il nuovo singolo di Marco Nocera, artista brindisino che porta avanti il proprio percorso in autoproduzione. Il brano rappresenta un momento chiave della sua evoluzione artistica e anticipa l’uscita del nuovo album “Un mondo da svelare”, previsto per il 24 aprile.

“Schiattame ’o core” è un racconto intenso e senza filtri, che affonda nello strato più profondo della fragilità emotiva: l’amore come promessa di infinito ma anche come possibile fonte di delusione e dolore.

«È un brano che rappresenta lo strato più profondo della fragilità di un sentimento: la possibile delusione a contrasto con l’infinito di un legame che si spera essere eterno».

La scelta della data di pubblicazione è fortemente simbolica e volutamente controcorrente rispetto alla narrazione romantica tipica del periodo:

«Ho scelto di lanciarlo il 13 febbraio perché rappresenta il perfetto contrasto emotivo alla vigilia di San Valentino: è il racconto crudo e viscerale di un amore che stritola il sentimento, facendo appunto schiattare dentro».

Dal punto di vista musicale, il singolo fonde un respiro internazionale con un’anima profondamente italiana. Cantato prevalentemente in napoletano, il brano richiama l’estetica neomelodica, riletta però in una chiave moderna e urbana, diventando manifesto della nuova direzione sonora di Marco Nocera.

«Dal tocco internazionale, ma dal cuore puramente italiano», “Schiattame ’o core” «definisce la mia nuova direzione sonora Synth Pop-Urban che dominerà il ritmo dell’album».

Il singolo anticipa infatti “Un mondo da svelare”, un progetto che segna una fase più consapevole e identitaria del percorso dell’artista, costruito con totale autonomia creativa e produttiva.

La strategia di pubblicazione è pensata su un arco temporale ampio: dopo il lancio del brano, è già in programma un remix energico e ballabile, previsto per giugno, con l’obiettivo di ampliare la diffusione radiofonica e club e garantire continuità al progetto.

«Ho scelto questa data per massimizzare l’impatto narrativo, supportato da un piano che prevede già un energico remix da ballare, garantendo al progetto una longevità editoriale e radiofonica per tutto il 2026».

Con “Schiattame ’o core”, Marco Nocera conferma una visione artistica personale e coraggiosa, capace di unire radici, sperimentazione e una scrittura emotivamente diretta, dando voce a un amore che non idealizza, ma colpisce dritto al cuore.

BIOGRAFIA ARTISTA

Marco Nocera nasce a Brindisi nel 1985, sotto il segno dei Pesci. Fin da giovanissimo manifesta una forte curiosità per la musica e per tutto ciò che riguarda il mondo creativo, sviluppando un percorso artistico poliedrico e indipendente.

Cantautore, producer e sound designer, Marco Nocera si distingue per la capacità di abbattere i confini tra i generi, fondendo la tradizione melodica italiana con influenze EDM, Funk e Dubstep, dando vita a un linguaggio sonoro personale e contemporaneo.

Dopo la pubblicazione di “Homeland Atmosphere” (2019) e “Look Ahead” (2021), è attualmente al lavoro sul suo terzo album, “Un mondo da svelare” (2026), un progetto che rappresenta un vero e proprio manifesto di indipendenza creativa e innovazione sonora, interamente autoprodotto.

Parallelamente all’attività musicale, Marco Nocera opera anche come regista di cortometraggi, videomaker e fotografo, ambiti nei quali ha maturato numerose esperienze, curando spesso in prima persona l’immaginario visivo dei propri progetti artistici.

La sua visione multidisciplinare rende il suo percorso coerente, autentico e fortemente identitario, in cui musica e immagine dialogano come parti di un’unica narrazione.