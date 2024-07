Un’importante novità per il turismo di San Vito dei Normanni. L’amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Puglia per il potenziamento e la qualificazione dell’Infopoint, situato nella centralissima Piazza Carducci.

Grazie al finanziamento regionale, l’Infopoint di San Vito potrà vantare un orario di apertura prolungato, in modo da rispondere al meglio alle esigenze dei turisti, soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza. Inoltre, saranno realizzati nuovi servizi e attività per offrire un’esperienza ancora più completa e coinvolgente ai visitatori.

Il progetto prevede l’organizzazione di eventi e animazioni volte a valorizzare il ricco patrimonio naturalistico, artistico-culturale ed enogastronomico di San Vito dei Normanni. Tra le attività in programma, visite guidate classiche, laboratori esperienziali, talk sul cibo locale, escursioni in bicicletta alla scoperta del territorio e valorizzazione dei luoghi storici extra urbani, come il castello d’Alceste e la cripta di San Biagio.

Tutte le attività saranno completamente gratuite e saranno condotte da guide turistiche abilitate della Regione Puglia, da Guide Ambientali Escursionistiche ed esperti del settore, coordinati dalla Cooperativa Thalassia. L’obiettivo è quello di offrire ai visitatori esperienze autentiche e coinvolgenti, alla scoperta delle bellezze del territorio di San Vito dei Normanni.

Gli eventi dell’Infopoint si inseriscono all’interno del più ampio cartellone di eventi estivi di San Vito dei Normanni, offrendo un’offerta turistica ancora più ricca e diversificata, in grado di soddisfare le esigenze di tutti i visitatori, sia cittadini temporanei che residenti che desiderano approfondire la conoscenza del proprio territorio.

Il calendario delle attività ed i singoli eventi saranno pubblicati sui canali social di Città di San Vito dei Normanni e infopoint San Vito dei Normanni.

“Non possiamo che esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto – ha detto il sindaco Silvana Errico – e ringraziare la Regione Puglia per il sostegno al potenziamento dell’offerta turistica di San Vito dei Normanni. L’impegno è quello di continuare a lavorare per migliorare i servizi e le infrastrutture turistiche della città – ha concluso -, con l’obiettivo di renderla una destinazione sempre più attrattiva e accogliente”.

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI