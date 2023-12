Si terrà martedì 26 dicembre alle ore 18.30, a Mesagne in piazza Ubaldo Lay (via Albricci), la presentazione di “Scrivilo solo a Mesagne”, una iniziativa proposta da Confcommercio e realizzata grazie al Duc – Distretto Urbano del Commercio “Castrum Medianum” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Si tratta di un progetto particolarmente originale, che consiste nella collocazione di installazioni Street Art all’interno del centro storico con l’obiettivo di rendere ancora più attrattiva la città di Mesagne e di generare ritorni anche per il settore del commercio. In particolare tre cassette postali immediatamente identificabili per i suggestivi aspetti grafici, conduranno in un’epoca differente da quella attuale, caratterizzata dal digitale, dai social e dal virtuale, per riprovare l’emozione del contatto con la carta attraverso cui l’inchiostro lascerà traccia dei nostri pensieri. Ognuno potrà scrivere “le parole che non ti ho detto mai”, le stesse che spesso rimangono chiuse nel cassetto della nostra anima.

La cerimonia di presentazione, a cui parteciperà il sindaco della città, Antonio Matarrelli, si arricchirà con l’esibizione degli Artisti di Strada e la proiezione sulle mura del Castello comunale di un video con i frame dei più celebri film d’amore girati dagli anni Quaranta ai giorni nostri. L’appuntamento con il Festival degli Artisti di Strada, a partire dalle ore 18.30, offrirà suggestive performance nelle piazze dell’antico Borgo: il Mimo in via Castello, il Led Show in piazza IV Novembre, la Sand Art in piazza Criscuolo, lo spettacolo di Roue Cyr in piazza Commestibili, mentre l’esibizione di Acrobatica Verticale Aerea potrà essere ammirata in piazza Orsini del Balzo. La parata di artisti è a cura di da Lab Communications Eventi in collaborazione con il DUC – Distretto Urbano del Commercio e l’Amministrazione Comunale. In via Albricci sarà presente lo stand di pettole dell’associazione “Gruppo Storico Città di Mesagne”.

La partecipazione agli eventi è gratuita e aperta a tutti.