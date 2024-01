Ancora una volta la nostra città viene violentata e defraudata di ogni diritto democratico a decidere il proprio futuro.

Le dichiarazioni dell Dott. Mattana, sono l’esempio di chi in questa città si autoproclama Re, sfida le Libere Istituzioni Democratiche Cittadine, opera e decide non volendo tenere conto delle grandi criticità emerse, dei limiti autorizzativi espresse da Enti che hanno titolo e diritto d’intervenire, della volontà del Consiglio Comunale di Brindisi.

Il problema non è l’Impianto di Edison, ma l’atteggiamento, l’arroganza di un gruppo di Potere che si è costituito e che intende realizzare un Impianto di Rigassificazione senza aver seguito l’iter autorizzativo previsto per queso tipo di Impianti.

La città, i cittadini di Brindisi, possono ancora una volta subire volontà di Altri nel solo credo dell’affare, del profitto, di apparati che operano per soli interessi particolari e personali.

Il Profitto può vincere sul Diritto di difesa del proprio territorio? Tutte le forze politiche e sociali unite nell’unico interesse dei nostri cittadini, dei nostri giovani, sono chiamate a combattare questa battaglia di libertà.

Siamo convinti che questa vicenda non sia ancora finita.

COMUNICATO STAMPA ERCOLE SAPONARO

Capo Gruppo Lega Comune Brindisi