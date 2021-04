Giù LE MANI DAL PETROLCHIMICO, nessuno pensi di mascherare dietro possibili e futuristiche aperture di dialogo con Eni, le proprie ideologiche convinzioni Antindustriali, non si metta nelle mani di Giudici e dei Tribunali il futuro della nostra Industria, il futuro di migliaia di lavoratori.

L ‘ Investimento in fase di realizzazione da parte di Versalis che partirà a breve, Torcia a Terra, altri previsti per il futuro dimostrano la volontà del Gruppo Eni di investire su Brindisi, di scommettere sulla produttività del Sito Brindisino e sulla professionalità dei lavoratori. Sono i lavoratori che con i loro sacrifici, con la professionalità e dedizione al lavoro hanno conquistato e portato su brindisi gli investimenti previsti, nessuno si metta sul petto medaglie che non merita.

In questo momento già drammatico, di grande emergenza sociale con il disastro occupazionale che già inizia a delinearsi per le vicende Enel, demandare a ricorsi giudiziari amministrativi le strategie industriali e di sviluppo delle Imprese significa allontanare gli investimenti, spaventare chi Investe proprie risorse.

Il Petrolchimico di Brindisi ancor oggi è volano della nostra economia, è termometro della nostra tenuta sociale e occupazionale e va difeso, tutelato, affinché possa rappresentare volano ulteriore di sviluppo e benessere. Si fermi chi per convinzioni ideologiche vuole la desertificazione del nostro tessuto industriale, noi saremo determinati oppositori a chiunque crede e vive l’ Industria come il male assoluto.

Ercole Saponaro

Capo Gruppo Lega Consiglio Comunale Brindisi