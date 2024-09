Intitolare «la Villa signorile sita in San Vito dei Normanni – Via Mesagne n.151 a Padre Angelo Quero – frate Mercedario». La delibera unanime della Giunta comunale di San Vito dei Normanni, che ha fatto seguito alla pronuncia unanime della Commissione comunale, è stata comunicata ieri sera dal sindaco Silvana Errico, in occasione della festa di Santa Maria della Mercede, al p. Nunzio Masiello, parroco di quella Comunità religiosa, alla presenza del Vicario generale dell’Arcidiocesi e delle autorità civili, militari e religiose intervenute.

L’esecutivo cittadino, infatti, ha «preso atto del significato che riveste nella coscienza collettiva e nella memoria civile la figura di Padre Angelo Quero (1936-2003), sacerdote che durante i suoi quindici anni di servizio si distinse per la personalità straordinaria ed il profondo impegno, offrendo un sostegno importante e coraggioso alla nascente Associazione antiracket diventando un punto di riferimento per tutti i sanvitesi».

«Abbiano considerato che l’immobile confiscato di Via Mesagne 151 debba essere intitolato alla memoria di una personalità riconosciuta per aver dato un contributo significativo alla nascita di una rinnovata coscienza civile che ha portato a dare vita all’associazione antiracket e divenendo punto di riferimento per le qualità umane e morali espresse nel corso della propria vita», ha spiegato il sindaco, Silvana Errico, al termine della celebrazione di ieri.

Quindi è stato ricordato come a fine maggio del 2015 fu un decreto dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati (Anbsc) a trasferire quella Villa signorile al patrimonio del Comune di San Vito, mentre alla fine dello stesso anno una delibera del Consiglio comunale approvò l’acquisizione. Si optò per un «progetto di rifunzionalizzazione strutturale e gestionale del bene». L’11 novembre 2021, la Giunta approvò il progetto esecutivo per un «Intervento di ristrutturazione e recupero funzionale dell’immobile comunale sito sulla via per Mesagne nel Comune di San Vito dei Normanni da destinare a centro aperto polivalente per minori» ed ora, a lavori di ristrutturazione conclusi, l’Amministrazione comunale – lo dice chiaramente la delibera – ha inteso «avviare presso il suddetto immobile un progetto di gestione di un centro aperto polivalente per minori».

«Il prossimo 1° ottobre – ha spiegato il sindaco – , data significativa perché proprio in quel giorno del 1997 padre Angelo si accomiatò da San Vito, daremo il via alle attività del centro aperto polivalente per minori con un momento pubblico, che da un lato farà riflettere sul significato dell’intero percorso compiuto e dall’altro leggeremo in prospettiva il futuro di questo luogo. Saranno con noi il Prefetto Luigi Carnevale ed il Questore di Brindisi Giampietro Lionetti. Il Procuratore della Repubblica di Brindisi, dott. Antonio De Donno, sempre in quella occasione, porgerà riflessioni sulla lotta al crimine organizzato nelle nostre zone e sui percorsi di legalità, mentre il sostituto procuratore della Repubblica, dott. Pierpaolo Montinaro, tratterà della tutela giuridica nei reati di violenza sulle donne e sui minori. Con loro per l’occasione il vicecampione del mondo di calcio, Antonio Benarrivo, quale testimonial di impegno nello sport».