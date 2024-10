Venerdì 18 ottobre, dalle ore 9:30 alle ore 11:00, presso la Sala Immersiva Centro Congressi, le docenti Federica Longo e Silvia Mocavero, presenteranno il workshop “Nuove professioni digitali per il Made in Italy e la parità nelle STEM”.

Durante l’evento, i partecipanti potranno esplorare il potenziale delle competenze tradizionali, come l’artigianato, reinterpretando attraverso l’uso di tecnologie digitali per innovare la moda e l’industria italiana.

Ago e filo, led e schede elettroniche, sartoria e robotica messe insieme possono abbattere i divari di genere nelle STEAM! Sin dall’a.s. 2021/2022 l’IPSSS “Morvillo Falcone” di Brindisi ha inserito nella propria offerta formativa dell’indirizzo “Industria e Artigianato per il Made in Italy” un percorso curricolare di alta innovazione: l’obiettivo è sviluppare nuove competenze digitali per la creazione di abiti tecnologici. Le studentesse e gli studenti apprendono e collaborano in un originale contesto didattico caratterizzato da concetti e strumenti del settore moda (tipicamente indicati più adatti alle donne) e dell’elettronica, del coding e dell’Intelligenza Artificiale (generalmente associati agli uomini).

Sono le nuove professioni digitali di Scuola 4.0 necessarie a sviluppare il Made in Italy in innovative dimensioni, così da aiutare i giovani a cogliere sfidanti opportunità di leadership a livello globale.

L’esperienza del wearable a servizio dell’istruzione!