Mario Schena, consigliere comunale di Fasano e coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, è stato eletto Vice Coordinatore di ANCI Giovani Puglia, l’organismo dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani che riunisce i giovani amministratori locali della regione.

Un incarico che arriva a distanza di un anno dalla sua elezione nel coordinamento regionale di ANCI Giovani Puglia, segnando un ulteriore passo nel percorso istituzionale e amministrativo intrapreso negli ultimi anni.

«Accolgo con grande soddisfazione questa elezione – dichiara Schena – perché rappresenta per me un nuovo traguardo e un tassello importante nel mio percorso di formazione e impegno come amministratore locale. ANCI Giovani è uno spazio fondamentale di confronto e collaborazione tra amministratori che ogni giorno affrontano le sfide dei territori e lavorano per migliorare le proprie comunità».

Schena ha poi rivolto un ringraziamento alla comunità che negli ultimi anni lo ha sostenuto nel suo percorso pubblico.

«Desidero ringraziare la comunità che mi ha sempre dimostrato fiducia e vicinanza. Dai risultati ottenuti a Fasano nel 2021 fino all’importante consenso ricevuto alle ultime elezioni regionali, ho sempre avvertito un sostegno forte che mi sprona a impegnarmi con ancora maggiore determinazione per rappresentare al meglio il nostro territorio».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla sua comunità politica: «Un caloroso grazie a Forza Italia, la famiglia politica alla quale appartengo, e ai tanti giovani amministratori locali che hanno contribuito a questo risultato».

«Continuerò a svolgere questo incarico al fianco dei colleghi provenienti dal resto della Puglia e del Coordinatore Vinella, sindaco di Putignano con spirito di servizio e con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei giovani amministratori locali, in particolare di quelli della provincia brindisina, nella costruzione di politiche sempre più vicine ai territori e ai cittadini».